Geen kusttram tussen Knokke en Blankenberge

Het tramverkeer tussen Knokke en Blankenberge is woensdagochtend verstoord door een probleem met de overspanningskabels in Zeebrugge.

Dat zegt Inge Debruyne van De Lijn West-Vlaanderen. De Lijn zet op het traject pendelbussen in.

De bewuste overspanningskabels werden rond 9.30 uur afgereden ter hoogte van Zeebrugge-Zeesluis. Daardoor rijdt er momenteel geen kusttram tussen de haltes Knokke-Station en Blankenberge-Duinse Polders. In beide richtingen worden reizigers met vervangbussen op hun bestemming gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe lang het zal duren om het probleem te verhelpen. Op die plaats is er echter een alternatieve route over een andere brug beschikbaar. Daardoor zal het tramverkeer vanaf 11u15 sowieso al kunnen hervatten.