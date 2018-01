Geen kusttram tussen Oostende en De Panne

"Ter hoogte van Lombardsijde is er een probleem met de bovenleiding. Lombardsijde. De technische dienst van De Lijn is ter plaatse om de spankabels te herstellen", zegt woordvoerster Inge De Bruyn van De Lijn. Tot het euvel hersteld is rijden er vervangbussen op het traject tussen Adinkerke en het station van Oostende.

