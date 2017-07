Geen kusttrams of bussen meer vanavond

"Het beeld is vrij gelijklopend met de voorbije dagen, maar nu met implicaties op zowel het stads- als het streekvervoer", aldus Astrid Hulhoven, woordvoerder van De Lijn.

In West-Vlaanderen is de hinder zowel in de steden als in het streekvervoer voelbaar. In Oostende rijdt een op de drie stadsbussen, in Brugge een op de twee. Het stadsnet Roeselare rijdt normaal. Slechts tien procent van de stadslijnen in Kortrijk rijdt, in Brugge is dat 25 pct. Aan de kust zo’n 65 % en in de streek van Kortrijk-Roeselare-Ieper ongeveer de helft van de bussen Er rijdt maar één kusttram per uur. Het aanbod van de belbussen is ongeveer 60 %.

Alle kusttrams stoppen met rijden om 20.30 uur. Na 22 uur zullen er in de hele provincie West-Vlaanderen geen bussen, dus ook geen avondlijnen, meer rijden.