Door een staking bij De Lijn is het bus- en tramvervoer zwaar verstoord.

Deze voormiddag rijden er helemaal geen kusttrams tussen De Panne en Knokke. Op de busstreeklijnen in West-Vlaanderen rijdt ongeveer tachtig procent uit. Ook op de West-Vlaamse stadsnetten is er hinder. Er zullen in onze provincie bovendien geen ritten meer gereden worden na 20.00 uur.

De vakbonden protesteren tegen de reorganisatieplannen van de openbare vervoersmaatschappij die van plan is om te snoeien in het aantal management- en bediendefuncties.