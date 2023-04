Geen luxueus trouwfeest maar bescheiden feestje voor drugsdealer

In zijn voertuig werden op 28 maart 2022 93 gram heroïne en 27 gram cocaïne gevonden. Aan de politie van de zone Riho vertelde hij dat hij schulden had bij een gevaarlijke gek en onder druk werd gezet om te dealen.

Maar achteraf bleek dat de Fransman gewoon snel geld wilde verdienen voor een luxueus trouwfeest. Hij stond op trouwen en wilde een feest met alles erop en eraan. "Mijn cliënt schaamt zich heel erg", zo pleitte zijn advocaat. "Hij wilde wat extra sparen voor zijn huwelijk om zijn verloofde niet te ontgoochelen. Maar in plaats daarvan belandde hij in de gevangenis." Hij is ondertussen wel getrouwd. "Het was een bescheiden viering", aldus zijn advocaat

Behalve een celstraf van achttien maanden, deels met uitstel, kreeg hij ook een boete van 8.000 euro waarvan de helft met uitstel.