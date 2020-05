Geen Maria Ommegang dit jaar

Sinds vele jaren trekt de Maria Ommegang door de Poperingse straten op de eerste zondag van juli. Wilfried Lannoeye:"Een pandemie houdt evenwel geen rekening met de kalender en sedert halfweg maart bepaalt Corona ons leven. Hoe zeer we ook houden aan de traditie, de gezondheid primeert hoe dan ook altijd. Met spijt in het hart annuleren we daarom dit gebeuren omdat we de veiligheid van deelnemers en toeschouwers niet kunnen garanderen. Iedereen van harte welkom op de volgende editie van de Ommegang, opgedragen aan Onze Lieve Vrouw van St Jan op zondag 4 juli 2021."