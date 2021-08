Geen mondmasker meer op markten en braderieën in Kortrijk

Vanaf nu is het dragen van een mondmasker niet langer verplicht tijdens het bezoeken van een (rommel)markt, braderie of foor op Kortrijks grondgebied.

De eerstvolgende maandagmarkt hoef je dus enkel nog een masker op zak te hebben, je hoeft het niet meer aan te doen. De mondmaskerplicht blijft voorlopig wel nog gelden in openbare gebouwen.

Het stadsbestuur is ervan overtuigd dat de tijd gekomen is om verder te versoepelen, zeker wat betreft mondmaskerplicht in de publieke buitenruimte. Een bijkomende mondmaskerplicht tijdens markten en foren is niet langer noodzakelijk gezien de huidige cijfers en vaccinatiegraad. Voor binnenruimtes wordt gewacht op de beslissingen van het komende Overlegcomité.