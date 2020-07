Geen mondmaskers in Sluis: "Welkom in Absurdistan"

Bij ons is het mondmasker dus vanaf morgen overal verplicht, op de zeedijk en in de winkelstraten. Maar in Nederland lijkt de liefde voor het mondkapje een stuk minder groot. In Sluis, net over de grens, hoeft een mondmasker helemaal niet.

De middenstandsvereniging gaat er nu wel aankopen voor het personeel, en er komt ook een druktebarometer. Maar het blijven toch bizarre toestanden.

De hoofdwinkelstraat van Sluis is nog behoorlijk mondkapvrij. In Nederland is er geen verplichting, ook niet bij obers in cafés of restaurants. Je ziet wel mondmaskers in het straatbeeld. Het zijn haast altijd Vlamingen.

"Welkom in Absurdistan", klinkt het bij een winkeluitbater. "Zaterdag zijn er steden in Vlaanderen en België die mondmaskers zullen verplichten, ook in restaurants. Hier heb je dat niet. Ik denk dat wie niet houdt van verplichtingen, naar Sluis zal komen. En wie zich, met wat angst, wel aan de regels houdt, zal niet meer willen komen naar Sluis."