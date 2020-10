Geen naakte ontslagen bij P&O

Bij de terminal van P&0 in Zeebrugge werken 48 mensen, zij kunnen allemaal aan boord blijven. Enkel de tijdelijke contracten zijn onzeker. P&O vaart nog tot 1 januari drie keer per week met passagiers vanuit Zeebrugge naar Hull en omgekeerd, en dat met het schip Pride of Bruges. Het tweede schip, Pride of York ligt al aan de ketting sinds de uitbraak van het coronavirus. Beide schepen dateren van 1987 en kunnen 1000 passagiers en 850 auto’s transporteren. De twee passagierschepen Pride of Bruges en Pride of York zullen allebei verkocht worden om te slopen.

Geen verrassing

Voor VSOA-vakbondsafgevaardigde Franky Maelstaf en baliemedewerker is het stopzetten van de lijn geen verrassing: “De passagiersschepen zouden sowieso in 2023 uit de vaart genomen worden, corona heeft dit proces enkel versneld”.Geert Willem, operationeel medewerker bij P&O Zeebrugge: “ De verdere uitbouw van goederenferrylijnen vanuit Zeebrugge naar Hull, Tillbury en Teesport zijn voor ons meer dan een reddingsboei.” (lees verder onder de video)