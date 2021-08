Het stadsbestuur luistert hiermee naar bezwaren van buurtbewoners. Of de grootste parenclub van de Benelux nog rendabel kan zijn zonder die vergunning is onduidelijk. Harelbeke benadrukt dat ze Acanthus niet weg wil, maar in de toekomst kan de club enkel verder werken in het deel dat wel is vergund. Zo is de parking niet wettelijk. Buurtbewoners klagen aan dat die ook veel te klein is voor de honderden klanten. Binnenkort volgt een overleg tussen de parenclub en de stad.