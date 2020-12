Geen nieuwe windmolens in onze provincie in 2020

Er zijn geen windmolens bijgekomen in onze provincie. Dat blijkt uit cijfers van de windenergiesector. West-Vlaanderen doet het zo slechter dan Oost-Vlaanderen, Limburg en Antwerpen.

Het grootste windmolenpark op het land in Zeebrugge wordt pas begin volgend jaar op het net aangesloten. Daar komen elf turbines op de site van ICO.

Ook voor het transport van windenergie vanop zee is er nog werk aan de winkel. Zo is er nog altijd veel protest tegen een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Zeebrugge en Avelgem. In heel Vlaanderen zijn er dit jaar 31 windmolens bijgekomen. Dat brengt het totaal op 573 turbines. De sector pleit voor snellere juridische procedures zodat Vlaanderen haar doelstellingen op het vlak van windenergie kan halen.