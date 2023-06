Geen onderzoek naar video Acid over Reuzegommers

Het parket van West-Vlaanderen zal geen onderzoek openen naar de video van Acid over de Reuzegommers, dat lieten ze weten aan HLN.

Naar aanleiding van de uitspraak in de zaak Sanda Dia, de student die om het leven kwam na een studentendoop in 2018, over de strafmaten van enkele leden van studentenclub Reuzengom, maakte Acid een video.

De Blankenbergse YouTuber haalt in die video uit naar enkele Reuzengommers en noemt ze daarbij met naam. Na publicatie kwam er veel ophef, met zowel negatieve als positieve reacties. De video werd vrij snel van YouTube gehaald, maar circuleerde al snel rond op andere social mediakanalen zoals TikTok en Twitter.

Geen vervolg

De advocaten van de Reuzengommers verwerpen de video, maar spannen naar alle waarschijnlijkheid geen rechtszaak aan, en ook het parket van West-Vlaanderen geeft dus geen vervolg aan de video.