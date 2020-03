Geen Oostende voor Anker dit jaar

Voor het het evenement waren er 150 schepen verwacht en meer dan 200.000 bezoekers. Maar op vandaag is het nog onduidelijk hoelang de verscherpte maatregelen in België en in onze buurlanden zullen blijven gelden. Heel wat schepen komen afgevaren uit die landen, een reis die vaak enkele weken duurt. Als de huidige reisrestricties nog een lange tijd verlengd worden, zullen heel wat schepen straks wellicht niet kunnen vertrekken uit hun thuishaven.

Geen massa-evenement

Ondanks het toeristisch belang van dit evenement, lijkt het de stad Oostende niet verstandig om kort na een lockdown periode een massa-evenement te organiseren waar veel mensen elkaar op een compacte ruimte ontmoeten.

Het vele voorbereidende werk gaat echter niet verloren. Dit jaar was n.a.v. de opening van Het James Ensorhuis voor het thema ‘Ensor in Zee’ gekozen. Het thema zal voor volgend jaar behouden blijven en ook de schepen die reeds vastgelegd werden, worden geconfirmeerd voor volgend jaar.

De volgend editie van Oostende voor Anker zal plaatsvinden van 27 tot 30 mei 2021.