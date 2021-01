Geen oplossing voor turners ouder dan 12

Kinderen tussen 12 en 18 jaar mogen opnieuw een hobby uitoefenen, onder strikte voorwaarden. Voor de turners van Vaste Vuist in Lauwe blijkt dat echter geen oplossing, want ze mogen niet binnen sporten.

Vanaf maandag veranderen de regels in buitenschoolse activiteiten voor kinderen en tieners. De overheid publiceerde ondertussen een ministerieel besluit. Turnclub Vaste Vuist uit Lauwe testte dit weekend al de nieuwe regels uit, met groepen van maximum tien kinderen.

Het splitsen van de groepen blijkt geen probleem. Vooral de tijdschema's van de instructeurs daarop afstellen is moeilijk. En bovendien is het ook een extra financiële inspanning voor de club.

Blijven verwennen

Daarnaast krijgen ze bij Vaste Vuist veel telefoontjes van ouders die verduidelijking vragen. "Iedereen is natuurlijk welkom, in de mate van het mogelijke en in lijn met de maatregelen", zegt voorzitter Dries Defossez.

De problemen blijven vooral bij de +12-jarigen. Zij liggen al stil sinds eind oktober. De nieuwe richtlijnen stellen dat zij de komende periode wel georganiseerde activiteiten mogen houden, maar deze moeten buiten plaatsvinden. Enkel wat krachttraining is dus mogelijk. "Maar we proberen onze 800 -12-leden te blijven verwennen. Ze hebben deze uitlaatklep nodig."