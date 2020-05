Geen overrompeling in Memorial Museum Passchendale

Het Memorial Museum Passchendale 1917 in Zonnebeke is na twee maanden weer open.

Er zijn allerlei veiligheidsmaatregelen genomen voor de bezoekers. Die kunnen trouwens maar met 20 per half uur binnen. Op de eerste dag gisteren waren er een 10-tal bezoekers. Het museum telt gewoonlijk 500 mensen per dag, voor de helft buitenlandse bezoekers. De prognose van 110.000 bezoekers voor dit jaar mogen ze hier vergeten, zeker nu de Britten nog niet mogen langskomen. "Tegen dat we die markt en de verdere markt van Canada, Nieuw-Zeeland, Australië wat meer zullen kunnen aanboren, zal het nog een hele poos duren vrezen we. Maar we hopen dat meer mensen uit onze eigen regio de weg naar hier vinden", zegt Joachim Jonckheere.

Wie het museum bezoekt, kan nog veel zien. Maar toch zijn enkele ruimtes afgesloten of kunnen enkele belevingen nu even niet. Zoals de zintuigenkast waar kinderen kunnen ruiken of voelen.