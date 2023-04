Geen paashaas maar alpaca's op bezoek in WZC

Speciaal bezoek in woonzorgcentrum De Vlinder in Harelbeke vanmiddag. Niet de paashaas, maar wel twee alpaca's: Amedee en Aloïs.

De dieren zijn getraind in een zorgboerderij om in binnenruimtes met mensen samen te zijn. Een rustgevende activiteit voor de bewoners die de dieren mochten aaien en knuffelen.

Lien Callewaert, Zorgbedrijf Harelbeke: "Dat is heel fijn om te zien. En je ziet verschillende bewoners die heel enthousiast ze onmiddellijk willen aanraken. Maar ik heb ook bewoonsters gezien die heel afwachtend zijn voor ze wat dichterbij kunnen komen. Maar het is heel fijn om te zien wat het teweeg brengt bij onze mensen. Het is echt een topdag vandaag."

En als je je afvraagt of alpaca's, net als lama's kunnen spuwen? Nele Canipel : Zorgboerderij Dier D'er Bij: "Ja. Naar onze mensen spuwen ze praktisch nooit. Ze hebben eigenlijk nog nooit naar mij gespuwd. Amedee kan af en toe wel een waarschuwing geven, dat is precies eens niezen."

Vandaag hielden Amedee en Aloïs het alvast netjes voor de bewoners.