"Geen paniek: dit is een oefening": Oostende bouwt stormmuur

Het is de vierde keer in 10 jaar tijd dat ze de mobiele muur tussen het Zeeheldenplein en het Kursaal optrekken. Twee keer voor een oefening en twee keer voor een echte storm. De stad waarschuwde de mensen om niet te panikeren want dat er geen gevaar was.

Honderd medewerkers helpen

Vanmorgen om acht uur hebben zowat honderd werknemers van de stad meegebouwd aan de stormmuur. De mobiele installatie ligt normaal opgeborgen in loodsen.

Het muurtje moet bij zware stormen en springtij voorkomen dat miljoenen liters zeewater in de binnenstad stromen en slachtoffers maakt zoals in 1953. De oefening verloopt zo vlot dat ze nog voor de middag de muur opnieuw kunnen afbreken.