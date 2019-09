'Geen personeelstekort' bij kustwacht

De dienst kampt naar eigen zeggen niet met een personeelstekort, maar er was wel een onverwacht probleem in de werkplanning. Op de valreep is dan toch een personeelslid komen opdagen om de permanentie te doen van het reddingscentrum van de kustwacht in Oostende. Volgens het MRCC zijn er ook voldoende veiligheidsprocedures om de werking van de kustwacht in alle gevallen 24 op 24 uur te garanderen. De dienst staat in voor alle noodoproepen op zee. Er is nu in Brussel overleg bezig met de vakbonden om situaties zoals gisteravond te vermijden.