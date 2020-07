Geen popcorn meer bij Kinepolis?

De overheid verplicht vanaf zaterdag mondmaskers in bioscopen. Of dat betekent dat er geen popcorn of ander snoepgoed meer gegeten mag worden tijdens de film, is voor Kinepolis nog onduidelijk.

Op sociale media krijgt de grootste bioscoopgroep van het land vragen over de beslissing van de regering: moet het mondkapje op tijdens de film? En wat met eten en drinken in de zaal?

"Ook voor ons is dit nieuws en nog even onduidelijk", reageert het bedrijf via Twitter en Facebook. "We zullen morgen bekijken welke implicaties dit heeft en er ook duidelijk over communiceren." De snoepwinkels in de complexen zijn een belangrijke bron van inkomsten voor Kinepolis.

Kinepolis zei in mei een "ernstige" financiële impact te verwachten door de coronacrisis, maar was er wel van overtuigd de crisis aan te kunnen. In België waren de zalen dicht van half maart tot eind juni. Begin juli openden ze opnieuw met een lagere maximumbezetting om de afstand tussen bioscoopgangers te verzekeren.

Bekijk ook: