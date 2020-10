Er is geen gevaar om kraantjeswater te gebruiken in de ruime omgeving van Roeselare en Izegem. Dat blijkt uit uitgebreid onderzoek na de zware brand van zondag bij Belcroom in Roeselare.

Er is wel milieuverontreiniging van zware metalen. De situatie verbetert, maar de hulpdiensten pompen nog altijd bluswater weg.

De zware brand bij Belcroom in Roeselare heeft niet alleen het bedrijf volledig vernield. Het vervuilde bluswater is ook in de Mandel beland, maar dus niet in het drinkwater. Er geldt wel nog altijd een oppompverbod op de Mandel. Nieuwe stalen tonen aan dat de verontreiniging met chroom en nikkel afneemt.

