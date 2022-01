Geen recordcijfers voor Wintergloed Brugge dit jaar

Wintergloed in Brugge was een succes, als het van de stad afhangt. Dit weekend eindigen het lichtfestival én de kerstmarkt.

Ze begonnen met discussies over eindejaarsevenementen in volle coronaperiode, en bij de start waren de felle regenbuien een spelbreker. Maar de burgemeester spreekt van een gezellige kerstdrukte. "De Britten die anders massaal naar Brugge afzakken om de kerstmarkt mee te maken, zijn er niet. Die zijn gelukkig in belangrijke mate gecompenseerd door Nederlanders.

Toch was het geen overrompeling zoals bij de vorige editie. Cijfers zijn er nog niet, maar het is nu al duidelijk: er liep met de feestdagen heel wat minder volk rond in Brugge. Ook commercieel was de kerstmarkt een tegenvaller. Een van de drie markten ging zelfs dicht. En enkele uitbaters deden hun kraam niet meer open.

