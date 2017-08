Geen referendum meer over parkeerbeleid Diksmuide

Zoals we gisteren al bekend maakten komt er geen referendum in Diksmuide over het parkeerbeleid en extra parkeerplaatsen in de Boterhalle.

Oppositiepartij Idee2006 had tot twee keer toe handtekeningen ingezameld, maar lijkt nu genekt voor een vormfout bij de aanvraag. Volgens het stadsbestuur is de partij onzorgvuldig te werk gegaan. Een derde referendum organiseren lijkt alvast niet meer mogelijk want daar is geen tijd meer voor. De wet bepaalt immers dat er geen volksraadpleging meer mag gehouden worden een jaar voor de verkiezingen. Burgemeester Lies Laridon zegt dat het stadsbestuur wel rekening zal houden met de wensen van de inwoners. "Het signaal van de ondertekenaars omtrent het parkeerbeleid wordt dus ernstig genomen en het stadsbestuur engageert zich om verdere oplossingen te zoeken voor gratis langparkeren in het centrum".