Geen Sagan in E3 en Gent-Wevelgem

11de in de eerste rit van de Tirreno-Adriactico en 14de in de zesde etappe. Verder komt Peter Sagan voorlopig niet. Terwijl Wout Van Aert en Mathieu van der Poel klasseflits na klasseflits laten zien, moet de ex-wereldkampioen telkens de rol lossen als het bergop gaat. In februari was Sagan tien dagen ziek door covid. Door de nasleep van de besmetting verloor hij uiteindelijk drie cruciale weken in zijn voorbereiding op het nieuwe wielerseizoen. De Bora-kopman is slechts een schim van zichzelf en stuurt daarom zijn programma bij. In Ronde van Catalonië wil de Slovaak extra kilometers opdoen om toch nog enigszins op niveau te geraken tegen de Ronde Van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Sagan won de E3 in 2014. Hij was ook al drie keer de beste in Gent-Wevelgem. Eerder paste de Slovaak ook al voor de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne.