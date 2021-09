In de aanloop van de vorige gemeenteraadsverkiezingen verspreidde Andy Vermaut, die nu in Diksmuide woont, een politiek pamflet in Koekelare. Daarin noemde hij burgemeester Lansens een ‘meester-manipulator’, en hij beschuldigde hem van belangenvermenging en liegen over zijn inkomsten. Vermaut las het integrale pamflet ook voor in een online-video. Volgens het Gentse hof van beroep heeft Vermaut geen fouten gemaakt, en past het pamflet in het politieke debat.

Lees ook: