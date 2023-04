Geen scheepvaart op Brugse Ringvaart door olievervuiling

Op de Ringvaart in Brugge varen voorlopig geen schepen door een oliespoor van wel twee kilometer. Waar de vervuiling vandaan komt, is nog niet duidelijk. De brandweer en de federale overheidsdienst Leefmilieu proberen de smurrie op te ruimen.

De brandweer gaat ook vandaag de Ringvaart in Brugge op met een bootje om de vervuiling beter in te schatten. Die loopt van de Dampoortsluis tot aan de fietsersbrug aan de jachthaven, waar een dam de vervuiling tegenhoudt.

Voorlopig kan het scheepvaartverkeer door die vervuiling niet meer door. Sinds gisterenmiddag al, en dat zal wellicht duren tot de smurrie is opgeruimd.

Het is niet de eerste keer dat dit stukje Ringvaart vervuild is. Waar de vervuiling deze keer vandaan komt, is nog niet duidelijk.