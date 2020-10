Geen stadion, wel flats, hotel en bedrijven in Zedelgem

Teleurstelling alom in Brugge na de beslissing van de Raad van State, maar de vernietiging van het plan biedt ook kansen voor Zedelgem. Zo krijgt de verloederde site van de Lac van Loppem een nieuwe toekomst. Het domein van 12,5 hectare staat al jaren leeg. Decennialang was de Lac een bekend recreatieoord, met zelfs een internationale motorcross. Eind 2004 ging de camping dicht. “Nu kunnen er appartementen en een hotel komen”, zegt schepen van ruimtelijke ordening Arnold Naessens. “Er zal ook kunnen gewandeld en gefietst worden. Het wordt wel niet opnieuw een camping.” Naast het dossier van de Lac is er nog dat van het bedrijventerrein Sint-Elooi. Dat moest er komen ter compensatie van de verloren ruimte langs de Blankenbergse Steenweg. Nu de Raad van State heeft beslist dat daar geen voetbalstadion, maar ook geen bedrijven mogen komen, kunnen de 24 hectare tussen de spoorweg en de Torhoutse Steenweg worden ontwikkeld. Over het uiteindelijke plan en de timing van beide projecten bestaat nog geen duidelijkheid. De eerste spadesteek is nog niet voor morgen.