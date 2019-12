Geen staking bij Febelco in Izegem & Brugge

Bij Febelco, een groothandelaar-verdeler van geneesmiddelen in Izegem en Brugge, wordt niet gestaakt. Dat laat de directie van het bedrijf weten. In de zustervestiging in Zolder-Lummen wordt wel gestaakt. Daar is 90% van het personeel vanochtend niet aan de slag gegaan. Dat zegt het ACV.