"Geen stormloop op Brugse hotels voor WK-weekend"

"Als we kijken naar de bevragingen die we wekelijks doen dan noteren we deze week 45% hotelbezetting, voor zaterdag staat er 65 procent ingeboekt. Dus de vooropgestelde 85 procent gaan we niet halen," zegt woordvoerder Dimitri Thirion van de Brugse hoteliers.

Effect op lange termijn

Vraag is of de hoteliers dan wel tevreden zijn met het evenement in hun stad? "Op lange termijn wel," zegt Thirion. "De koers is op televisie en dat zal mooie beelden opleveren. Dus op langere termijn verwachten we wel een positief effect."

Wel druk in Knokke?

De Brugse hoteliers verwachten tegelijk wel dat er meer wielerfans zullen kiezen voor een verblijf in Knokke-Heist, omdat daar de startplaats is.