Geen straf voor Barbara Gandolfi

Omdat het proces al enige tijd aansleept, volstaat volgens het hof in Gent een eenvoudige schuldigverklaring voor de twee.

De hele kwestie kadert in een gerechtelijk onderzoek dat het Brugse gerecht al jarenlang voert tegen de nachtclubeigenaars. In juli 2009 werden in dat onderzoek enkele huiszoekingen uitgevoerd bij de verdachten. De zaak draaide over de oplichting van de Franse acteur Jean-Paul Belmondo door Gandolfi en Vanderwilt. In die oplichtingzaak werden ze beiden vorige maand veroordeeld door de rechtbank van Brugge. Gandolfi kreeg negen maanden celstraf met uitstel en een boete van 5.500 euro. Vanderwilt kreeg achttien maanden effectief en een boete van 5.500 euro.

In dat oplichtingsdossier werd ook Jean-Paul Belmondo verhoord door de speurders. De toenmalige partner van Gandolfi gaf nadien aan dat hij zich tijdens die verhoren onder druk gezet voelde met betrekking tot zijn relatie met Gandolfi. Daarop dienden Gandolfi en Vanderwilt in augustus 2010 klacht in tegen twee speurders van de Brugse federale politie. Die politiemensen werden hiervoor buiten vervolging gesteld en dienden op 11 december 2013 op hun beurt een klacht in tegen Vanderwilt en Gandolfi wegens lasterlijke aangifte.

In eerste aanleg werd Gandolfi veroordeeld tot twee maand met uitstel, haar ex-partner kreeg vier maand effectief. Beiden vroegen in beroep de vrijspraak. "Het was nooit de bedoeling schade te berokkenen. Het indienen van de klacht was een verdedigingsmiddel", aldus hun advocaat Sven De Baere.

Maar volgens het parket wilden ze met de klacht het financiële onderzoek vertragen. Ook het hof van beroep oordeelde dinsdag nu dat ze allebei schuldig zijn aan lasterlijke aangifte. Omdat het proces over de klacht al een poos aansleept, volstaat wel eenvoudige schuldigverklaring. Ze zijn dus schuldig, maar krijgen geen straf. In 2018 komt het duo voor het hof van beroep in Brussel voor enkele faillissementsmisdrijven, misbruik van vennootschapsgoederen, valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken.