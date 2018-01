Een man die zijn ziekenhuisbed in Veurne in brand stak, krijgt daarvoor geen straf. Volgens de rechter was hij nog aan het ontwaken uit zijn verdoving, en dus niet verantwoordelijk voor zijn daden.

De man is anderhalf jaar geleden geopereerd in het Sint-Augustinusziekenhuis. Toen hij wakker werd bleek hij vastgebonden. In een woede stak hij zijn lakens in brand met een aansteker uit zijn zak. Er hing snel veel rook. De verplegers evacueerden 24 patiënten. Volgens een deskundige besefte de man door zijn verdoving niet wat hij deed, en de rechter volgt die stelling.