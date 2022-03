Geen straf voor mensenhandel in Kuurns restaurant

De Brugse correctionele rechtbank heeft in een dossier van mensenhandel, illegale tewerkstelling en zwartwerk een 38-jarige restaurantuitbater uit Kuurne vrijgesproken. Een Chinese medewerker verbleef in een verborgen ruimte en verdiende amper drie euro per uur.

Het arbeidsauditoraat had vijftien maanden effectieve gevangenisstraf geëist. Maar de uitbater is nu vrijgesproken.

Chinees verstopt

De inspectiediensten hadden het gevoel dat ze tijdens controles bij een restaurant in Kuurne aan het lijntje werden gehouden. Daarom keerden ze op 12 maart 2017 terug met een bevel van de onderzoeksrechter. In de kinderspeelhoek wekten vetvlekken op een groene deur zonder klink argwaan. Achter de deur ontdekten de speurders een vuile kamer met douche en lavabo. In een tweede ruimte vonden ze een tweepersoonsbed en mannenkleren.

Uiteindelijk bleek dat een Chinese dertiger zich in het valse plafond tussen de buizen had verstopt. De man zonder papieren had schrik van de uitbaters, maar was eerst niet in staat om een verklaring af te leggen. Later legde hij uit dat hij naar Europa was gebracht door slangenkoppen, een term voor Chinese mensensmokkelaars.

Onderzoek lang aangesleept

Volgens arbeidsauditeur Jeroen Lorré was er duidelijk sprake van mensenhandel door economische uitbuiting. Het slachtoffer moest vooral 's nachts afwassen en poetsen. In totaal werkte hij ongeveer 74 uur per week, maar voor 33 dagen werk kreeg hij slechts 900 euro betaald. "Hij moest zich bij een controle verstoppen en had zijn paspoort moeten afgeven", aldus Jeroen Lorré.

Het arbeidsauditoraat erkende anderzijds wel dat het onderzoek te lang had aangesleept. De verdediging stelde tevergeefs dat van mensenhandel geen sprake was. Meester Maarten Vandermeersch wierp wel met succes op dat de redelijke termijn overschreden is. De rechter volgde dat standpunt en besliste om de beklaagde geen straf meer op te leggen.