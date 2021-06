Geen TAC-rally in Tielt dit jaar

De organisatie van de Tieltse Automobielclub wou uitwijken naar het weekend van 22 juli, maar dat blijkt niet haalbaar te zijn. Na rijp beraad met het lokale bestuur, de organisatie, de lokale politiezone en hulpverleningszone is beslist om de editie te verschuiven naar april volgend jaar.

"Geen halfslachtige versie"

"De Tieltse Automobielclub aanvaardt die moeilijke maar duidelijk geargumenteerde beslissing." luidt het in een persbericht. "Zij wenst de bestaande prima verstandhouding met alle overheden en diensten te behouden en blikt al vooruit naar de eerstvolgende organisatie, die in ‘normale’ en dus optimaler omstandigheden zal kunnen worden voorbereid." Overigens viert de TAC in 2022 zijn 50ste verjaardag. "Een uitstekend extra argument om in april van volgend jaar een tot in de puntjes voorbereide editie te kunnen organiseren in plaats van een halfslachtige versie in juli dit jaar, geplaagd door tal van beperkingen en onzekerheden."