Geen teken van leven van ooievaar Guido uit het Zwin

Een van de bezenderde ooievaars uit het Zwin Natuur Park is overleden in Marokko.

De zender van ooievaar Guido stuurt al een hele tijd geen signalen meer uit. Ooievaar Emily kwam vorig jaar in dezelfde periode ook om in Marokko, door elektrocutie.

In juli vorig jaar kreeg ooievaarsjong Guido, samen met Cora, Kris en Esperanza, een zender om die dagelijks signalen uitzond. Het jaar ervoor kregen drie andere ooievaarsjongen ook al een zender op de rug. Op die manier konden ze overal gevolgd worden. Op 13 augustus vertrok Guido samen met de andere bezenderde ooievaars naar het zuiden. Na een lang verblijf in Noord-Frankrijk trok Guido via de Bordeauxstreek over de Pyreneeën naar het zuiden van Spanje. Vanuit Spanje maakte hij de oversteek naar Afrika, en verbleef in de buurt van Tanger in Marokko. Sinds 17 januari is er geen beweging meer. De laatste signalen bevonden zich nabij een spoorlijn.

Ondanks het overlijden heeft Guido de voorbije maanden zeer waardevolle data bezorgd over trek- en overwinteringsgedrag van jonge Zwinooievaars. Deze data zullen zeker gebruikt worden om verder onderzoek te voeren naar de vogelsoort. De sterftegraad bij de bezenderde ooievaars van het Zwin Natuur Park blijft, ondanks twee overleden jonge ooievaars, laag in vergelijking met het gemiddeld overlijdenspercentage bij jonge ooievaars tijdens de trek.

Andere ooievaars stellen het goed

De andere ooievaars stellen het goed. Cora verblijft nog in Marokko. Kris, de nestgenoot van Guido verblijft nabij het Spaanse Cordoba en Esperanza verblijft in Catalonië. De twee oudere ooievaars, Reinout en Hadewijch, zitten in elkaars buurt, nabij Madrid.

Ook dit jaar zal het Zwin Natuur Park samen met het KBIN opnieuw jongen bezenderen. Bedrijven en particulieren krijgen dit jaar de kans om een zender te sponsoren.

