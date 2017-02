Geen Temptation Island op internaat in Meulebeke

Op het internaat van de sportschool in Meulebeke is het niet langer toegelaten om te kijken naar Temptation Island. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Elke woensdagavond volgen iets minder dan 400.000 Vlamingen op televisie de avonturen - en avontuurtjes - van 4 koppels en heel wat vrijgezellen op Temptation Island.

'Enkele weken geleden was een groepje meisjes aan het kijken in de ontspanningsruimte', zegt beheerder Carlos Devos in de krant. 'Ik vroeg wat hun motivatie was.Het is leuk om te zien hoe relaties kapotgaan, zeiden ze. Ik vond dat een zodanig negatieve insteek dat ik het niet meer verantwoord vond om het toe te laten.'

De ouders werden per e-mail van die beslissing op de hoogte gebracht en scharen zich achter die beslissing. Wie betrapt wordt, moet zijn computer afgeven, en dat is al enkele keren gebeurd.