Geen Ten Vrede Festival in Diksmuide in 2017

Het festival bracht vorig jaar in september ode aan de vrouwen tijdens de oorlog. De organisatoren waren tevreden over de voorbije edities, maar dit jaar komt er geen vervolg.

De vzw sluit niet uit dat er in 2018 opnieuw een festival komt maar dan in een andere vorm. Ook de IJzerbedevaart kreeg dit jaar een grondige facelift. Het is nu een theaterwandeling in en rond de IJzertoren.