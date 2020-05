Geen trambus in Kortrijk in 2024 door corona

2024 is niet meer haalbaar om een trambus te laten rijden in Kortrijk. Bij overleg met vervoersmaatschappij De Lijn is gebleken dat die timing niet meer kan door de coronacrisis.

"Eerder dit jaar ondertekenden de stad en het Vlaams gewest een samenwerkingsovereenkomst voor de aanstelling van een ontwerper voor de heraanleg van de Doorniksewijk", zegt Stad Kortrijk.

"Dit was de eerste belangrijke stap in de richting van de realisatie van het hoogwaardige openbaar vervoer met trambussen tussen het centrum en hoog Kortrijk. Na intensieve gesprekken met De Lijn is gebleken dat ook de vervoersmaatschappij het trambusproject genegen is. Alleen is de vooropgestelde datum van 2024 qua timing en benodigd investeringsbudget volgens De Lijn niet meer haalbaar.

De timing voor de wegenwerken zal in overleg met het Vlaamse Gewest en De Lijn worden bijgesteld. Omdat het nieuwe trambusstation in de Minister Tacklaan zal liggen die moet heraangelegd worden, wordt ook verder afgestemd met de NMBS. Maar zeker is dat de Doorniksewijk niet meer zal heraangelegd worden deze legislatuur.

Uitstel, geen afstel

"Dit uitstel is allerminst een afstel", zegt Kortrijk. "De trambus zal er komen. De administratieve voorbereidingen zitten op schema en worden niet stilgelegd. De stad en het Vlaams Gewest zullen het dossier verder voorbereiden zodat de trambus operationeel kan zijn zodra de budgetten bij De Lijn voorhanden zijn.

Dit jaar wordt nog een ontwerper voor de Doorniksewijk aangesteld. In de ontwerpfase is ruimte voor inspraak voorzien. Het eerder geplande infomoment van 16 maart rond de HOV werd omwille van de coronamaatregelen uitgesteld.

Alle info werd ondertussen gebundeld op een projectwebsite. Later dit jaar wordt de participatie opnieuw opgestart. De format is afhankelijk van de coronamaatregelen en wordt later bepaald."

"Meer tijd om draagvlak bij winkels te vergroten"

Met het uitstel wordt het project een tikkeltje onzeker want in 2024 is er misschien een nieuwe bestuursploeg in Kortrijk. "Maar we hebben nu wel extra tijd om het draagvlak bij de winkels langs het traject te vergroten", zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts. "De Universiteit Leuven Campus Kortrijk, de hogescholen, AZ Groeninge en Barco blijven vragende partij in dit verhaal."

