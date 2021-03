Even voor tien uur is een ongeval gebeurd op de overweg ter hoogte van de Knollestraat in Avekapelle bij Veurne. Daardoor staat een trein stil. Het zal allicht nog een uur of drie duren voor het treinverkeer herneemt. Op de trein, die op weg was van Antwerpen naar De Panne zaten een kleine 40 mensen op de trein. Zij worden met de bus verder naar hun bestemming gebracht.