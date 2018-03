Dat gebeurde even na elf uur ter hoogte van de overweg aan de voetgangersingang van De Gavers. Op de trein, die van Oostende naar Zaventem onderweg was, zaten 70 passagiers. Ze worden geëvacueerd en per bus naar hun bestemming gebracht. De NMBS zorgt voor vervangbussen op die lijn. Treinen die van Oostende naar de nationale luchthaven moeten, worden omgeleid via Gent.