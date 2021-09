Rond 7u20 is er in Anzegem een ongeval gebeurd met een trein.

Het incident gebeurde in de buurt van de overweg aan de Krommestraat, dus niet aan de overweg zelf. Volgens de woordvoerder van Infrabel Frédéric Petit is het niet duidelijk of het om een ongeval of om een wanhoopsdaad gaat.

Momenteel rijden er geen treinen tussen Kortrijk en Oudenaarde. Er rijden vervangbussen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.