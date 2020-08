Geen treinen tussen Veurne en De Panne

Door een technische storing aan een spoorbrug is er zaterdagnamiddag geen treinverkeer mogelijk tussen Veurne en De Panne. Dat meldt infrastructuurbeheerder Infrabel. De NMBS legt op het traject vervangbussen in.

Het technisch probleem aan de Veurnebrug dook rond 13.40 uur op. De spoorbrug over het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke staat open en gaat momenteel niet meer dicht. In die omstandigheden is tussen Veurne en De Panne uiteraard geen treinverkeer mogelijk. De NMBS legt in beide richtingen vervangbussen in om de reizigers naar hun bestemming te brengen.

De oorzaak van de storing wordt momenteel nog onderzocht door Infrabel. Er is technisch personeel ter plaatse om zo snel mogelijk voor een oplossing te zorgen, maar het is nog niet duidelijk hoe lang de hinder zou kunnen aanhouden