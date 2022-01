Dat laat spoornetbeheerder Infrabel weten. De NMBS zal vervangbussen inschakelen en de treinen worden in de mate van het mogelijke omgeleid via Lichtervelde en Deinze.

Door een aanrijding is er hinder tussen Gent en Brugge.



Er rijden op dit moment geen treinen tussen Brugge en Aalter.



We leggen zo snel mogelijk vervangbussen in. #NMBS pic.twitter.com/UtjuQK60j9

— NMBS (@NMBS) January 10, 2022