Geen treinverkeer tussen Moeskroen en Rijsel

Het incident vond zaterdag plaats in het station van Rijsel. Een treinbegeleider zag er iemand over de sporen lopen en sprak die persoon daarop aan. Die tussenkomst werd duidelijk niet op prijs gesteld, meldt de vakbond. "In geen tijd verzamelde er zich een dertigtal mensen rond de treinbegeleider en begon hem te intimideren. De treinbegeleider kon vluchten, maar was achteraf zwaar aangedaan. Bleek ook nog eens dat de lokale politie pas na 40 minuten ter plaatse kon komen", verklaart ACV Transcom.

Vier concrete eisen

Het is volgens sectorverantwoordelijke voor het spoor Peter Vanderborght niet nieuw dat er zich problemen voordoen op die lijn, en dan vooral op het gedeelte tussen Moeskroen en Rijsel. Het treinbegeleidingspersoneel van het depot in Kortrijk bezorgde een eisenpakket aan de directie. Die pleegt overleg met een delegatie van de treinbegeleiders. Het personeel heeft vier concrete eisen. Zo willen ze dat er een vaste post van Securail in het station van Moeskroen komt, die elke dag tussen 6 en 23 uur bemand is. Daarnaast vragen ze dat de stopplaatsen tussen Moeskroen en Rijsel geschrapt worden in beide richtingen en dat er camerabewaking komt in het station van Moeskroen. Tot slot vragen ze om de wachttijd van de trein in het staion van Moeskroen, die nu 10 minuten bedraagt, beperkt wordt in de richting van Rijsel.