Sinds zaterdagmiddag varen de veerboten in Oostende en Nieuwpoort niet meer uit. Uit veiligheidsredenen, want er staat een strakke wind aan zee.

De windkracht bedroeg zaterdagmiddag 6 Beaufort, met pieken tot 8 Beaufort. In de loop van de avond zal de wind afnemen. Zondagochtend zal de wind opnieuw aanwakkeren, dan noteren we 6 tot 8 Beaufort en later zelfs pieken tot 10 Beaufort. In de loop van de avond wordt het opnieuw rustiger.

Of de veerboten zondag opnieuw uitvaren, is nog onduidelijk. "We volgen het kustweerbericht op de voet", klinkt het.