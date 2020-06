'Geen veiligheidsprobleem in kerncentrale aan grens'

Er is geen groot veiligheidsprobleem rond de Franse kerncentrale in Gravelines, op dertig kilometer van De Panne.

Dat heeft gouverneur Decaluwé vernomen van de Franse nucleaire controle-instantie en van de Franse Préfet. Een krantenartikel liet uitschijnen dat dat wel zo is. Een pompinstallatie zou niet voldoende afkoelen. Maar dat probleem is al tijdelijk opgelost en is volgende maand definitief van de baan, klinkt het.

Gouverneur vroeg info bij bij Fransen

Heel wat vragen aan de gouverneur en aan gedeputeerde De Béthune, vanmiddag op de provincieraad. Aan de basis ligt een krantenartikel dat meegeeft dat de uitbater van de kerncentrale in Gravelines niet in orde is met de veiligheidsvoorschriften. De gouverneur won informatie in bij de Franse nuclaire controle-instantie en heeft die verduidelijkt.

Ook de Préfet, de Franse tegenhanger van een gouverneur, ziet er geen graten in, zegt Decaluwé nog. De kerncentrale van Gravelines is een van de grootste én één van de oudste in Frankrijk.