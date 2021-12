Geen veldrit in Otegem: "Financiële kater vermijden"

De veldrit in Otegem op 10 januari, de dag na het Belgisch kampioenschap in Middelkerke, gaat niet door. Voor het tweede jaar op rij.

De organisatie neemt de beslissing, met spijt in het hart, om zo een financiële kater te vermijden. Als het niet mogelijk is om een voldoende ruim VIP-pakket uit te werken, is annuleren de enige keuze, zeggen ze.

Eerder liet ook de Kasteelcross in Zonnebeke al weten een jaar over te slaan. De veldrit in Gullegem, op 4 januari, gaat zeker wel door.