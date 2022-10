Geen verdachte elementen bij overlijden in Heist

In de zaak van een overlijden in Knokke-Heist zijn bij de uitwendige lijkschouwing geen verdachte elementen ontdekt. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

Het is wel nog wachten op de resultaten van het toxicologisch onderzoek.

Het levenloze lichaam van het slachtoffer werd vrijdag ontdekt in een woning in de Vlamingstraat in Heist. De omstandigheden van het overlijden werden in eerste instantie als mogelijk verdacht ingeschat. Daarom werd het labo ter plaatse gestuurd om de nodige vaststellingen te doen. Het parket besliste ook om een wetsdokter aan te stellen om de precieze doodsoorzaak te onderzoeken.

De uitwendige lijkschouwing leverde volgens het parket echter geen verdachte elementen op. In die omstandigheden werd op het lichaam van de man geen inwendige autopsie uitgevoerd. Er werden wel stalen genomen met het oog op toxicologisch onderzoek. Het is voorlopig nog wachten op de resultaten van de toxicologie.