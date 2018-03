De stad Waregem geeft géén vergunning voor een paardenkliniek langs de Gentse Heerweg. De provincie is bezorgd dat er na de bouw meer kans is op wateroverlast in de buurt.

De stad is ook bezorgd over de gevolgen voor het uitzicht in de buurt. Maar: van het Vlaams Gewest past zo’n kliniek wel in die buurt, dat agrarisch gebied is. Als de aanvrager zijn plannen aanpast, rekening houdt met de bezwaren, en verder van de weg bouwt, is er een mogelijkheid dat het project er toch komt. Het poortgebouw staat er al. De initiatiefnemer beslist later of hij effectief een nieuwe aanvraag indient.