Geen vliegende start voor winterkoopjes

Dat bleek vanmiddag ook in de winkelstraten in Roeselare. Net zoals vorige jaren speelt het warme najaarsweer de winterverkoop parten. En dan vooral voor de modehandelaars. Bovendien zijn er het hele jaar door kortingsacties en is er ook het groeiend online winkelgebeuren. En bij dit regenweer is het ook niet echt aangenaam om door de straten te slenteren.

In heel wat winkels zijn er kortingen van -30% tot -50%. Soms wel tot -70%. Vooral dit weekend wordt een hoge opkomst verwacht. In grotere steden zijn dan ook veel winkels open.