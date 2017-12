Geen volksraadpleging in Oostende

Er komt dan toch geen grote volksraadpleging over stadsprojecten in Oostende.

Dat was nochtans de laatste stap in een participatieproject waarin de Oostendenaar meer betrokken kon worden in het beleid van de stad. Het project liep vertraging op, waardoor de volksraadpleging te dicht bij de gemeenteraadsverkiezingen zou komen, en dat mag niet. De zestien ideeën die uit de enquête van vorig jaar werden weerhouden, worden wel gerealiseerd en zijn al begroot.