Geen volkstoeloop voor casinostukken Middelkerke

In Middelkerke zijn nog maar weinig geïnteresseerden komen opdagen die een kijkje willen nemen in het dossier van het nieuwe casino.

De gemeente maakte alle stukken openbaar en die liggen ter inzage in het gemeentehuis. Daarmee wil Middelkerke bewijzen dat het niets te verbergen heeft in het dossier. Dat gebeurt naar aanleiding van de Panoreportage eergisteren, waarin Middelkerkse politici geen al te beste beurt maakten en verweten werden gesjoemeld te hebben bij de gunning van het casinogebouw in Middelkerke.

Vanochtend kwam een handvol mensen langs. Een aantal bewoners wonen in de casnobuurt en willen weten of het nieuwe casino hun zicht op zee niet zal belemmeren.